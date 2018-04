Hoe moeilijk kan de heraanleg van een zebrapad zijn?

Door: ADD

In Overmere, Oost-Vlaanderen slaagden aannemers er blijkbaar niet in om de zwarte en witte klinkers van een zebrapad netjes weer op hun plaats te leggen. De heraanleg vond plaats nadat een gedeelte van de weg opgebroken was voor werken aan de waterleiding. Maar zoals VTM Nieuws opmerkte ligt het zebrapad er nu behoorlijk chaotisch bij, met aan één zijde de klinkers kriskras door elkaar.

Nog niet opgemerkt

Volgens de burgemeester van Overmere, Katja Gabriëls (Open Vld) werd de fout nog niet gemeld. Al zal ze wel de verantwoordelijken snel contacteren voor een herstelling. "Want dit kan natuurlijk niet."