Peugeot eF01: elektrisch en vouwbaar

Door: BV

De nieuwe Peugeot 5008 is niet de enige nieuwigheid die de Fransen zullen voorstellen op het Autosalon van Parijs. Het merk maakt ook plaats voor een nieuwe tweewieler. Veel hoeft dat niet te zijn, want hij laat zich erg compact opvouwen.

Peugeot eF01

De eF01 is niet zomaar een vouwfiets. Het is een elektrische vouwfiets. Die kan je in- of uitklappen in minder dan tien tellen. En wanneer de fiets 2 uur in de stekker heeft gezeten (en dat kan ook aan een 12v stopcontact van bijvoorbeeld een auto of boot) is hij goed voor tot 30km trapbijstand bij snelheden tot 20km/u.

De verkoop start ergens in de eerste helft van 2017.