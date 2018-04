Citroën Jumper met Euro 6 diesels

Door: BV

De Citroën Jumper bestelwagen krijgt nieuwe dieselmotoren. Die voldoen aan de Euro 6 emissiestandaard. Op de valreep want dat is verplicht sinds 1 september. Ze stoten tot 4% minder CO2 uit, zijn een liter zuiniger dan voorheen en blazen 90% minder NOx in de atmosfeer.

Vanaf 110pk

De instapper is een HDi met 110pk en 304Nm die 6,5l/100km drinkt of 158g aan CO2 uitstoot. Er is overigens nog een start/stop-variant van diezelfde motor die nog 3 deciliter en 4 gram gunstiger uitkomt.

Erboven vinden we een 130pk en 350Nm sterke centrale (ook weer met en zonder start/stop) die identieke waarden uitstoot. De topper met 160pk en 350Nm laat zonder S&S 6,7l/100km en 163g optekenen en eindigt op 6,5l en 159g met dat systeem.