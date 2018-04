Bentley Flying Spur W12 S is niet de snelste limousine ter wereld

Door: BV

Maar het scheelt zo goed als niets. Deze opgepepte Bentley gaat immers zonder al te veel drama door de 200Mph-grens (320km/u). Dankzij de S in z’n naam, die staat voor 9 extra pk’s en + 20Nm, haalt deze nobele Brit nu een top van 325km/u. Zou Aston Martin niet de Rapide S maken (die 327km/u haalt), dan was het de snelste in serie gebouwde limousine ter wereld.

635pk en 820Nm

De Flying Spur W12 heeft nu 635pk en 820Nm. En ondanks een gewicht van 2,5 ton gaat hij ook nog eens naar 100km/u in 4,5 seconden. Stoppen kan met carbon-keramische schijven, maar je moet ervoor bijbetalen. Je krijgt dan gekleurde remklauwen, maar wie daar allergisch aan is, kan ook voor zwart opteren. Die tint is op deze ’S’ overigens rijkelijk aanwezig. De grille, raamlijsten, koplampen en de 21-duims velgen hullen zich er alle in.