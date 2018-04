Microvezel is onontbeerlijk voor een goede wasbeurt

Door: BV

Terwijl een conventionele spons het vuil tussen het koetswerk en het wrijfoppervlak vasthoudt, voert een microvezelhandschoen dat af. Het verschil is cruciaal, want het zijn die kleine vuildeeltjes die de typische cirkelvormige waskrassen veroorzaken (lees meer over krasvrij je auto wassen in dit dossier).

Een goede washandschoen is daarom onontbeerlijk voor wie z’n auto liefst zo lang mogelijk mooi houdt. De Britse fabrikant van autoproducten van de hoogste kwaliteit Auto Finesse had al een luxueuze lamswollen washandschoen, maar breidt z’n aanbod nu uit met een exemplaar in microvezel. Die Auto Finesse Deluxe Wash Mitt is ook te koop in de Auto55.be webshop naast een vergelijkbaar exemplaar van de Amerikaanse fabrikant Meguiars.

Klik hier om de webshop te bekijken.