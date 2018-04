​Gratis slip bij Opel Tourer

Door: ADD

Echt waar. Het is geen grap. Opel doet nu ook in ondergoed. Althans in Denemarken. De Duitsers willen er de verkoop van hun breaks mee aanzwengelen.

Mannelijkheid hangt niet van auto af

De logica van de marketingjongens is er als volgt: Wie een comfortabele onderbroek draagt, geeft meer ruimte aan zijn edele delen. En die extra ruimte stimuleert, volgens Opel, de productie van testosteron. En als een man voldoende testosteron heeft, heeft die eenvoudigweg geen blitse sportwagen nodig om zijn mannelijkheid te bewijzen.

Achtergrond

Volgens een Deense studie daalde het testosterongehalte van Deense mannen drastisch in de afgelopen 50 jaar. En zo verdwenen ook de lust en het zelfvertrouwen.

Comfortabel rijden

De slips kregen de naam "Ride Comfortably" en werden door Deense lingerie-experts ontworpen die zich laten inspireren hebben door de koetswerklijnen van Opel. De constructeur heeft het over moderne lijnen, een goede ventilatie en een "eenvoudige toegang tot uw mannelijkheid."

Maar het beste is toch wel dat de Opelonderbroek echt bestaat en geen marketingverzinsel is. Opel Denemarken biedt de slip via haar website aan. Voor Belgische klanten geldt de actie helaas niet.