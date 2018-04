Aston Martin DB11 komt als cabrio

Door: BV

Terwijl James Bond zich bediende van de Aston Martin DB10 (en het eigenlijk de slechterikken uit die film zijn die het leukste materiaal kregen), ging de komst van de nieuwe Aston Martin DB11 evenmin ongemerkt voorbij. Het blijft per slot van rekening een Brits icoon. En meteen rees de vraag of de Britten ook nu weer op een dakloze versie zaten te broeden. En kijk, het heeft niet lang geduurd of dat ei is uitgekomen, want dit zijn de eerste teasers voor die DB11 Volante. En we blijven in dezelfde sfeer door te stellen dat het bedrijf er als de kippen bij is, want het wordt door het opschrift meteen duidelijk dat de productieversie pas in de lente van 2018 wordt verwacht. Het aftellen kan beginnen…