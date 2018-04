​Meer péage vanaf 2018

Door: ADD

Frankrijk gaat de péage verhogen, al zullen automobilisten daar nauwelijks iets van voelen. De Franse regering gaat de prijzen voor het gebruik van de snelwegen van 2018 tot 2020 per jaar tussen de 0,3 en 0,4 procent optrekken. Op die manier willen ze de geplande werken aan de snelwegen financieren.

Lichte verhoging

Het tolsysteem in Frankrijk is best ingewikkeld. De tarieven zijn onder meer afhankelijk van hoever je rijdt. De route van het Zuid-Franse Cannes naar Parijs kost bijvoorbeeld € 72. Wie van Metz - in de buurt van de Duits-Franse grens - naar Parijs rijdt, betaalt dan weer € 25. Als de plannen voor de verhoging werkelijk in voege treden, zou dat op die laatste route ongeveer 10 cent per jaar meer betekenen.