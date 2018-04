Mercedes: elektrische vrachtwagens voor de steden van morgen

Door: BV

Meer en meer steden zijn van mening dat de vervuiling van het transport maar beter buiten hun grenzen kan blijven. Dat levert vanzelfsprekend enkele specifieke uitdagingen op. In die steden wonen immers wel mensen aan wiens levensbehoefte voldaan moet worden. Een opening waarin elektrisch vrachtvervoer zich zal kunnen storten. Mercedes heeft dat duidelijk in de smiezen. De afgelopen tijd presenteerde het al een elektrische stadsbus en een bestelwagen à la Sprinter. En nu is het de beurt aan de Urban eTruck.

Autonomie

De eTruck wordt aangedreven door twee elektromotoren. Die zijn samen goed voor 339pk en 1.000Nm trekkracht. Het sap komt uit drie lithium-ion modules met een totale capaciteit van 212KWh. Een elektrische auto zou daar met de vingers in de neus verder dan 1.000km mee geraken, maar omdat er nu eenmaal een relatie is tussen de energie die je nodig hebt en de massa die je probeert te verplaatsen, mag je hier al je hoed afnemen voor een rijbereik van 200km. Dat is met inbegrip van de recuperatie van remenergie.

Efficiëntie

Dat de eTruck door z’n beperkte autonomie goederen niet rechtstreeks van de leverancier naar de eindklant zal kunnen brengen, lijkt duidelijk. Ze zullen onderweg nog eens overgeladen moeten worden. Maar volgens Mercedes kan de rompslomp van het beperkte bereik en de logistiek gecompenseerd worden door efficiëntie. En daarom heeft deze concept een hele hoop slimme elektronica aan boord. Die informeert de chauffeur én de truck over rij- en rusttijden en hoeveel werk er nog gedaan moet worden. Als de vrachtauto weet hoeveel kilometer hij tijdens z’n dagtaak nog moet afleggen, beperkt hij desnoods het vermogen van de elektromotoren om er te geraken.