Softie van Ferrari: GTC4Lusso T

Door: BV

In een vorig leven was de Ferrari GTC4Lusso nog een FF. Een Ferrari die al wat de grenzen van waar het merk voor stond, aftastte. Hij bood immers plaats aan vier personen en had vierwielaandrijving. Maar er zat onder de kap wel nog altijd een dikke V12. De T die nu achter de naam prijkt, betekent echter dat deze bij deze jongste variant vervangen is door een V8 met turbo.

Vermogen en prestaties

Dat is geen doetje, die geblazen achtcilinder. Laat dat duidelijk zijn. De centrale wekt 610pk en 760Nm op. Maar het raspaard uit Maranello doet niettemin water bij de wijn. Er wordt immers meer dan voorheen ingezet op dagelijkse bruikbaarheid. En dat betekent dat de ophanging vergevingsgezinder werd en dat er jacht is gemaakt op overbodige decibels. Ja, Ferrari wordt soft.