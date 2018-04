​Kwaliteit alleseizoenbanden is bedroevend

Door: ADD

De Duitse automobielvereniging ADAC testte zeven alleseizoenbanden van verschillende fabrikanten en slechts twee van hen kregen de beoordeling "bevredigend": Michelin CrossClimate XL en Vredestein Quatrac 5. Een ‘goed’ zat er echter niet in, want de Michelins stelden in de sneeuw teleur en de Vredesteins lieten bij droog en nat weer te wensen over.

Zomer- én winterbanden zijn beste keuze

De banden werden op een Volkswagen Golf GTI gemonteerd en moesten zich tijdens de test in alle weersomstandigheden bewijzen. Maar geen enkele alleseizoenband kon de ADAC tevreden stellen. Hun deskundigen raden dan ook aan om te blijven wisselen tussen zomer- en winterbanden.

"Alleen voor wie het zich kan veroorloven zijn auto onder extreme weersomstandigheden aan de kant te laten staan, kan alleseizoenbanden overwegen," aldus de ADAC. En dan hebben ze het niet alleen over sneeuw en ijs in de winter.

Ook ’s zomers niet

Ook in de zomer worden alleseizoenbanden niet aangeraden. "Door de warmte verandert de rubbersamenstelling. Een alleseizoenband kan nooit in beide uitersten goed zijn." Al wordt het aanbod alleseizoenbanden in het algemeen langzaamaan beter. In een vergelijkbare test in 2014 deelde de ADAC enkel "voldoende" en "slecht" uit.