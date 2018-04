​Dicteert BMW de wet in de EU?

Door: ADD

Malafide gelobby of normale contacten tussen het bedrijfsleven en de politiek? Volgens een artikel in de Süddeutsche Zeitung is het BMW die in de hele uitstootdiscussie bepaalt welke emissiecijfers de EU-Commissie als technisch haalbaar en redelijk aanschouwt.

EU-landen volgen BMW

Eind oktober 2015 zou BMW in een vertrouwelijk schrijven aan de EU hebben laten weten wat technisch en economisch haalbaar is. Een dag later, hebben, volgens de krant, de EU-landen een akkoord gesloten met minder strenge regels dan oorspronkelijk gepland was.

BMW loochent

De Duitse constructeur ontkent dat ze geprobeerd hebben om de toekomstige uitstootwetgeving te beïnvloeden. Ze onderlijnen dat de volledige auto-industrie met de Europese Commissie rond de tafel zat om te bekijken welke grenzen haalbaar zijn en welke niet.