Alleen met e-auto's komen we er niet

Door: ADD

Meer elektrische auto's op de Europese wegen betekent niet per se een gezondere lucht. Dat is de conclusie van een studie gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap (EEA). De toename van het aandeel elektrische auto’s mag dan wel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zorgen, maar tegelijkertijd wordt er meer elektriciteit geproduceerd.

En als die niet vooral uit hernieuwbare energiebronnen komt, verdwijnen de voordelen van elektrisch rijden. Het EAA pleit dan ook voor meer investeringen in wind- en zonne-energie. Vooral in landen met een hoog percentage aan steenkoolcentrales zouden de milieuvoordelen van elektrische voertuigen aanzienlijk kleiner zijn dan we denken.