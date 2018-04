Vernieuwde Renault Zoe rijdt dubbel zo ver

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelt Renault een opgefriste versie van de Zoe voor. En voor één keer hoeven we niet nodeloos druk te doen over kleine esthetische aanpassingen. Het voornaamste nieuws zit immers onder het plaatwerk. De compacte elektrische Renault rijdt immers met een volle accu opeens dubbel zo ver. Dat betekent dat je er zo’n 400km ver mee moet geraken. En dat is toch meteen een heel ander kopje thee dan voorheen.

Dubbel zo veel vermogen?

De accu en aandrijflijn wegen niet meer dan voorheen. Toch behoorlijk indrukwekkend als je weet dat die van een capaciteit van 21 kWh naar 41kWh gaat. Of de Zoë nu ook dubbel zo snel opgeladen kan worden, is nog onduidelijk. De oude Zoe kon tot 80% opgeladen worden in 30 minuten.