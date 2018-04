Tesla Model S lijkwagen: afscheid in stilte

Door: BV

Het moest ervan komen dat iemand een Tesla Model S ombouwde tot lijkwagen. En dat het in Nederland gebeurt, is wellicht evenmin verwonderlijk. Dat is immers één van de landen waar de Tesla Model S fiscaal uitzonderlijk aantrekkelijk is.

Zonder motorgeluid

De Nederlandse koetswerkbouwer RemetzCar moest de accu verwijderen om vervolgens 80cm toe te voegen aan de wielbasis. Ruimte die noodzakelijk was om een kist in de Model S te doen passen. De elektrische lijkwagen heeft in elk geval één voordeel tegenover een klassiek aangedreven exemplaar: hij is erg discreet en zal de stilte van een ingetogen afscheid niet verstoren.