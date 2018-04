Hyundai zorgt voor opwinding met RN30 concept

Door: BV

Hyundai heeft het al een hele tijd over de introductie van sportieve ’N’-modellen. Met de komst van de nieuwe i30 zou dat eindelijk realiteit moeten worden. Maar er is nog net tijd om het publiek even op te warmen. Dat doen de Zuid-Koreanen met deze RN30 Concept waar duidelijk alle registers voor worden opengetrokken.

Met 380pk

Onder de kap zit een tweeliter turbomotor die net zo krachtig is als de centrale in de nieuwe i20 WRC rallywagen van het merk. Goed voor 380pk en 450Nm. Een automaat met dubbele koppeling laat zich door al dat geweld martelen om zo snel mogelijk van verzet te wisselen.

De R30N houdt dan weer wel het handje van de bestuurder vast, onder meer door een elektronisch differentieel vervelende eigenschappen als koppelstuur te laten compenseren en door de motor bij het schakelen zelf tussengas te laten geven.

De concept werd ontwikkeld om enerzijds zo licht mogelijk te zijn, maar ook om een zo laag mogelijk zwaartepunt te hebben. En er worden exotische materialen aangewend om dat mogelijk te maken. Tegenwoordig denk je dan spontaan aan koolstofvezel, maar dat is slechts gedeeltelijk juist. Hier wordt er gebruik gemaakt van een mengeling van dat materiaal met polymeren. Dat moet toch weer een beetje beter zijn.