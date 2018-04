Renault TreZor bekijkt het door een rode bril

Door: BV

Zes jaar geleden luidde de Renault DeZir een nieuw stijltijdperk in voor het merk met de ruit. Inmiddels staat elk model van het merk in de lijnen waarvoor toen de ijkpunten werden uitgezet. De Renault Scenic was de laatste ontbrekende schakel. En dus is het tijd voor wat nieuws. Net als toen worden de kenmerken hier voor het eerst naar voor geschoven op een sportauto die echter nooit het levenslicht zal zien.

Elektrisch knallen

De enige luchtinlaten in de ranke, gerokken neus van deze tweezitter zijn er om de remmen te koelen. Een thermische motor is niet aanwezig want natuurlijk wil de TreZor zich uitsluitend door protonen en neutronen laten voortbewegen. Met 350pk en 380Nm moet de TreZor aardig op kunnen schieten. Niet dat je dat zelf veel doet, want sturen hoef je alleen te doen wanneer je er zin in hebt. De sprint van de 1,6 ton zware vierzitter geschiedt in niet meer dan 4 tellen. Als je de accu’s te warm rijdt, dan openen de hexagonale luikjes op de motorkap.

Rode bril

Eén van de meest opvallende kenmerken is de keuze voor rood glas. Enige praktische waarde moet je daar niet aan toekennen. Als je de zon in de ogen hebt, is het wellicht aangenaam, maar ’s nachts zal het net het tegendeel zijn. Het hele dak klap, samen met de neusafkapping weg om toegang tot het interieur te verlenen. Daar vind je natuurlijk schermen eerder dan wijzertjes (voorzien van ultrakrasbestendig gorillaglas en met OLED verlichting) in een zwiepende lijnencombinatie die grotendeels door gewichtsbesparende carbononderdelen wordt uitgezet.