LaFerrari Aperta is al wat 70 jaar Ferrari ons brengt

Door: BV

Ferrari heeft de jongste decennia flink feestjes gebouwd wanneer er een ronde verjaardag aan kwam. Denken we aan de Ferrari F40, F50 en de Enzo. Nu wordt Ferrari 70 en al wat we krijgen is deze LaFerrari Aperta. Geen specifiek model dus, maar gewoon een LaFerrari zonder dak. En die zou er ook zonder verjaardag gekomen zijn...

Toch indrukwekkend

Natuurlijk zijn de cijfertjes indrukwekkend. Onder de kap ligt dezelfde hybride-unit als in de coupé. En dat betekent dat een 800 pk sterke 6.3 liter V12 samenwerkt met een 120kW sterke elektromotor. Het resultaat? Een totaalvermogen van 963 pk.

Minder dan 3 seconden

Sprinten naar 100 km/h doet de LaFerrari Aperta in 'minder dan' 3 seconden. Vanuit stilstand naar 200km/u wordt afgelegd in 7,1 seconden. En dat zonder dak!