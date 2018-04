Mercedes toont elektrische SUV in Parijs

Door: BV

Mercedes presenteert op het Autosalon van Parijs deze Generation EQ. Een studie voor een SUV zonder uitlaatpijpemissies. Of zonder uitlaatpijp tout court. Het formaat kan je vergelijken met dat van de Mercedes GLC, maar het geheel is nog weer een stukje gladder. Zo kan je de ruitenwissers helemaal niet meer zien zitten en zijn de buitenspiegels vervangen door camera’s.

Als je zou instappen, krijg je voor je neus een gigantisch 24” groot infodisplay, terwijl de rest van de cabine erg minimalistisch wordt ingericht en gedecoreerd.

De accu zit onder de vloer. Die is groot genoeg om een autonomie van 500km te bereiken. Of je kan de aandrijflijn met 400pk en 700Nm inschakelen om een pak minder ver te rijden, maar dat veel sneller te doen. In elk geval volstaat het daarna om vijf minuten aan een stekker (niet eender welke natuurlijk, maar een snellader) te gaan hangen om weer 100km ver te geraken.