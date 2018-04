LIV-2 Concept: nieuwe SsangYong Rexton wordt helemaal anders

Door: BV

In Parijs trok SsangYong zonet het doek van de LIV-2 SUV concept. Dat is een voorbode voor de volgende generatie Rexton, waarvan nog niet zeker is dat die z’n naam behoudt. Het uiterlijk is volgens de Koreanen krachtig en premium. We zouden eraan toe kunnen voegen dat het ook erg generisch is, maar dat is eerder een compliment als je weet wat SsangYong niet eens zo lang geleden op de markt bracht. De vorm lijkt overigens niet toevallig erg op die van de Tivoli. Die wordt immers omwille van z’n uiterlijk bejubeld en hij hoort nu eenmaal tot dezelfde familie.

Aan de binnenkant is er ruimte voor vier, met nogal wat aandacht voor het comfort van de achterste inzittenden. Die krijgen bijvoorbeeld een eigen infotainmentsysteem met meer schermen dan er personen kunnen plaatsnemen.

Onder de kap zit een 2,2l dieselcentrale met een inspuitdruk van 2000 bar. Het vermogen vindt het merk ondergeschikt aan de trekkracht van 420Nm. Een zeventrapsautomaat staat in voor de overbrenging. Die heeft SsangYong niet zelf gemaakt, maar komt van bij Mercedes.