Concept X2 bewijst: BMW wil alle gaatjes vullen

Door: BV

Om BMW hangt nog steeds een premium aura, maar de cijfers onthullen - zeker in onze contreien - een ander verhaal. De tijd dat een BMW de blik van de autoliefhebber kon vasthouden door fijn sturende achterwielaangedreven sedans te bouwen, ligt achter ons. Het BMW van vandaag mikt op volume, en dat kan net zo goed met een voorwielaangedreven monovolume zijn. Of met een crossover. Van de X1 tot de X6 reikt het gamma. Er is maar één gaatje meer: voor een X2. En kijk, dit is de voorbode.

Echte crossover

Nieuwe segmenten verwateren steevast naarmate ze meer aanhangers krijgen. En dat is hier niet anders. Je kan zelfs niet van een SUV spreken. Een crossover - dat lijkt er al meer op. Een beetje SUV en ook een vleugje coupé - door onder meer de achterste portiergrepen te verstoppen. De techniek zal afkomstig zijn van de X1.

Te koop in 2018

Hoe concreet de plannen van BMW zijn? Wel, in 2018 staat deze bij de dealer. Min de futuristische spiegels, de grote 21-duimers en de opzichtige uitlaten weliswaar.