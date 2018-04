Zo vier je 70 jaar Ferrari

Door: BV

Aan exclusiviteit en paardenkrachten geen gebrek in Parijs momenteel. Ferrari doet ook een duit in het zakje. Op haar Autosalon-stand staan namelijk de LaFerrari Aperta en GTC4Lusso T te pronken, omsingeld door speciale uitvoeringen van de 488 GTB en Spider, California T, en F12berlinetta. Opgeteld zomaar eventjes 3.310 pk en allemaal voorzien van het etiket '70th Anniversary’. Een tikkeltje vroeg overigens, wat het feestjaar is pas in 2017.

De speciale edities eren ook andere grootheden uit de auto-industrie. Zo draagt de in Blu Scuro gelakte F12berlinetta de bijnaam 'The Stirling' (verwijzend naar de legendarische coureur Stirling Moss) en brengt de rode 488 GTB een ode aan Michael Schumacher. In het bijzonder aan zijn F2003-GA F1-bolide waarmee de nog steeds revaliderende Duitser zowel de rijders- als constructeurstitel pakte in 2003.

Ook aan bod komt Steve McQueen. Ferrari herinnert 'The King of Cool' (die racen als allergrootste passie had, maar vooral zegevierde als acteur) met een California T, geïnspireerd op de '63 250 GT Berlinetta Lusso die de Hollywood-icoon cadeau kreeg van zijn vrouw.

De opzichtig groene Ferrari 488 Spider 'The Green Jewel' en de witte 488 Spider Tailor Made zullen, samen met de overige 70th Anniversary-modellen, het komende jaar op diverse shows tentoongesteld worden om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat Ferrari iets te vieren heeft. En dan te bedenken dat de vijf showmodellen in Parijs slechts een heel kleine greep uit de totale '70th'-oplage zijn. Naar verluidt gaat Ferrari namelijk maar liefst 350(!) verschillende edities uitbrengen…