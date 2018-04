Wie slim is, blijft links in de file

Door: ADD

Welke rijstrook ik ook kies, het is altijd de verkeerde. Of dat is toch wat mijn gevoel zegt. Maar is dat wel zo? Is er een rijstrook die sneller dan de anderen is tijdens een file?

Een Nederlandse studie (door de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens) heeft dat nu voor ons onderzocht door drie viervaksbanen en een tweevaksbaan te vergelijken. En volgens hen zit er wel degelijk een patroon in de files. Hoe linkser je rijdt, hoe groter de kans dat je de snelste bent. Op een viervaksbaan gaat het in ongeveer 40 procent van de files op de linkerrijstrook sneller. Op de rechter is dat slechts in ongeveer 1 op de 10 files het geval. De middelste rijstroken zitten er tussenin. Rij je op een tweevaksbaan dan blijkt de linkerrijstrook in 2 op de 3 gevallen zelfs de snelste.





Loont het de moeite?



Ja, op zich wel. Over een afstand van vijf kilometer is volgens de onderzoekers het verschil tussen de snelste en de traagste strook zo'n 4 à 6 minuten. En als je voortdurende van rijstrook verandert, kan je nog 40 à 80 seconden extra winnen. Al moet je dan wel steeds op het juiste moment van rijstrook wisselen en de ergernis van je buren met een glimlach opnemen.