The Grand Tour krijgt duurste openingscene ooit

Door: BV

Binnenkort is het zover. Op 18 november gaat de nieuwe show - want dat zal het zijn - van Clarkson, Hammond en May in première. En neen, dat wordt geen kopie van Top Gear. Dat kan niet om legale redenen. Maar je mag er zeker van zijn dat de drie presentatoren hun best zullen doen om je Top Gear te doen vergeten. De openingscène wordt in elk geval spectaculair.

Duurste openingscène ooit

In film wordt er soms nog gretiger met geld gesmeten, maar de eerste scène van The Grand Tour wordt wel meteen de duurste uit de geschiedenis van het kleine scherm. Ze heeft € 3 miljoen gekost. Ze is ingeblikt in de woestijn van Californië en zal zo maar eventjes 150 auto’s, 2000 fans, zes vliegtuigen en ook acrobaten en steltlopers omvatten.

Meer geld dan de BBC

Amazon, dat het contract sloot met de drie, bevestigde nooit het budget voor het inblikken van 3 seizoenen van het nieuwe programma. Maar dat sijpelde inmiddels wel door. Het zou gaan om iets minder dan € 200 miljoen, of zo’n € 5,5 miljoen per aflevering. Dat is gevoelig meer dan het - reeds astronomische - budget dat de BBC ooit ter beschikking stelde.