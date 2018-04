Is dit de eerste blik op de BMW i5?

Door: BV

Je kan er donder op zeggen dat BMW z’n huidige gamma met slechts 2 i-modellen (een i3 en i8) niet zo zal laten. Tussen de twee hoort nog ten minste één ander model te zitten. Voorlopig, want als het concept aanslaat, zal ook in die categorie BMW alle gaatjes proberen dichten. Dat de elektrische incarnaties van het bedrijf niet beperkt zullen blijven tot de i-reeks is nu al helder als pompwater.

BMW i5

De i5 dus. Dat moet de eerste i zijn die ruim plaats biedt aan vier personen plus bagage. De i3 doet het op dat vlak overigens lang niet zo slecht als z’n compacte afmetingen doen uitschijnen, maar als gezinswagen kan je hem natuurlijk ook niet kwalificeren.

Deze in Japan gedeponeerde patentbeelden bieden de eerste degelijke blik op de i5. In casu gaat het om een louter elektrisch model, wat we kunnen afleiden uit de afwezigheid van een tweede vulopening. Het uiterlijk leent, zoals je kan verwachten, stijlkenmerken van zowel de 3 als de 8 uit dezelfde familie. Wanneer de i5 in z’n definitieve vorm zal komen bovendrijven is nog onduidelijk.