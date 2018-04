Nooit meer tanken (met een Bentley)

Door: ADD

Bentleys drinken er duchtig op los. De brandstofdorst van hun acht- en twaalfcilinders is nauwelijks te lessen. Dat een Bentley-rijder zich moet bezighouden met een taak als tanken, is de Britten dan ook een doorn in het oog.

Tanken via app



heeft nu echter een oplossing voor dat probleem gevonden. Samen met de startup "Filld" wil de constructeur het tanken helemaal uit handen van zijn klanten nemen. Bentley-eigenaren bestellen via een smartphone app een tankwagen naar de GPS-positie van hun auto. Zelfs de tankklep opent via de app. Betaald wordt er zonder cash en aan de regionale prijzen. De dienst zelf kost een paar dollar.



De auto zal het ook kunnen



Op de lange termijn zal een Bentley autonoom brandstof kunnen bestellen, afhankelijk van het brandstofniveau, de locatie en voorkeuren van de eigenaar.



Momenteel bieden de Britten deze service alleen in de Amerikaanse staat Californië aan. Meer regio's zullen volgen. Want, volgens de fabrikant, een Bentley is meer dan een auto. Het gaat om meer luxe, minder ongemak en minder verloren tijd.