​Wiesmann krijgt injectie Mercedes-AMG

Door: ADD



Of dat zal lukken, weten we niet. Maar in een belangrijke factor hebben ze nu wel in huis gehaald. Mario Spitzner is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Wiesmann Automotive GmbH. Tot 2014 was hij aan de slag bij Mercedes-AMG en brengt dus heel wat sportwagenervaring mee.



Bij Wiesmann moet Spitzer nu vooral voor een "evolutie van het productportfolio en uitbreiding van het internationale distributienetwerk" zorgen. Voor het eerst zullen er ook Wiesmanns komen met het stuur rechts om zo een breder publiek aan te spreken.