Ford Velociraptor 6x6 eet zeswielige AMG-Mercedessen als ontbijt

Door: BV

Pk-warenhuis Hennessey Performance heeft weer een nieuw project in de broedkamer zitten. Dat wordt de Velociraptor 6x6. Volgend jaar moet hij er zijn. Want, als er genoeg gekken zijn om Mercedes in staat te stellen deze G 63 AMG 6x6 te laten bouwen en Kahn zijn 6-wielige Land Rover Defender aan de man kan brengen, dan is er zeker ruimte voor deze verbouwde Ford F150 Raptor.

Ford Raptor met twee superchargers

De Amerikaan, die gestoeld zal worden op de al niet malse Ford F-150 Raptor Super Crew, is de op papier nu al de krachtigste van het bovengenoemde trio. 600 paardenkrachten sterk wil Hennessey hem maken, dankzij een met twee superchargers opgefokte 3.5 liter V6. Voor wie het gerust minder extreem mag, is er een 'instapversie' zonder HPE600-kit. Die levert 450pk. De uitdaging aangaan met de G 63 AMG 6x6 is dan echter niet verstandig

Interesse? Meld je dan alvast bij Hennessey. Liever eerst de prijs van de Velociraptor 6x6 weten? Ook die is al bekend, te weten 295.000 dollar. De HPE600-variant vergt een meerprijs van 22.000 dollar, maar dan nog is dit een koopje naast de 6x6 van AMG.