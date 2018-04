Nieuwe Nissan Micra zal twee auto's vervangen

Door: ADD

Op het Autosalon van Parijs toonde Nissan de nieuwe Micra. Dat die iets groter dan het vorige model is, is geen toeval. Hij neemt namelijk niet enkel de plaats van de oude Micra in, maar ook die van de Nissan Note.

Miserabele verkoop

De Note die sinds 2012 op de markt is, zit momenteel in zijn tweede generatie. Maar midden 2017 zullen de Japanners in Europa het doek laten vallen over hun MPV. Een verrassing is dat niet. Niet alleen zijn de marges op MPV's algemeen erg laag, Nissan kreeg er nauwelijks exemplaren van verkocht: zo'n 11.500 stuks in de eerste helft van 2016. En als je weet dat er in dezelfde periode in Europa bijna 55.000 Jukes en 31.000 Micra's verkocht zijn, is de rekening snel gemaakt.