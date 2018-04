Als een Mercedes S-Klasse Maybach niet groot genoeg is

Door: BV

Voor iets minder dan € 200.000 koop je een Mercedes S-Klasse met Maybach-logo’s. Maar je kan er moeilijk in dansen of een heuse vergadering in houden. Dat moet met deze door Brabus onder handen genomen Mercedes Sprinter probleemloos kunnen. En dat zonder al te veel van de luxe van zo’n Maybach op te geven. Je krijgt immers wel leder en Alcantara in overvloed, een ijskast, internet, twee televisietoestellen en een verplaatsbare tafel.

Maar dat grapje kost je ook wel wat. Vanaf € 224.000 kan je de Maybach onder de busjes op je naam schrijven. En aan de buitenzijde is hij niet eens zo speciaal, al krijg je wel 18-duimers, bi-xenonkoplampen en donker getinte ruiten.