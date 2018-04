Kijk nu al naar de nieuwe BMW 5-Serie

Door: BV

De nieuwste generatie van de BMW 5-Serie wordt morgen met het nodige tromgeroffel onthuld. Maar er slaat tenminste één trom uit de maat, want zopas lekten al de eerste beelden uit. Scans, afkomstig van een magazine dat nog niet eens in de winkelrekken ligt. Maar welk? Dat is een raadsel.

Geen verrassing

Wat BMW met het ontwerp van de Vijf deed, is in elk geval niet verrassend. Het is een evolutie van z’n voorganger, met invloeden van zowel de 3- als de 7-Reeks. En die vlieger gaat ook voor het interieur op. Zo zeer zelf dat het voor niet-kenners wellicht niet zal meevallen ze uit elkaar te houden. Een strategie die ook Audi en Mercedes toepassen. Sneu voor wie op zoek is naar een beetje karakter, maar voorlopig lijkt het de verkoop alleen maar ten goede te komen. En morgen… dan zijn er meer details.