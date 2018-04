Audi R8 e-tron flopt zo hard dat hij wordt afgevoerd

Door: BV

We waren de aanwezigheid van de elektrische Audi R8 in de catalogus van het merk eigenlijk al half vergeten. En de rest van de wereld lijkt last te hebben van een vergelijkbaar symptoom, want de R8 e-tron verkoopt voor geen meter.

De Duitsers experimenteerden voor het eerst met een elektrische R8 tijdens de levenscyclus van de eerste generatie. Het duurde uiteindelijk nog zes jaar, tot op het Autosalon van Genève in 2015, eer Audi de productieversie, van de jongste generatie, boven de doopvond hield.

Ontieglijk duur

De R8 e-tron maakte gebruik van twee bij de achterwielen gemonteerde motoren die een totaal van 456pk opwekten. Voldoende voor een acceleratietijd naar 100km/u van 3,9 seconden en een top van 250km/u.

Aardige cijfers allemaal, maar Audi combineerde dat met een astronomisch prijskaartje van ruim € 1 miljoen. Behoorlijk absurd als je weet dat je voor die prijs vijf Tesla Model S P100D hebt die betere prestaties kunnen voorleggen.

Niet eens 100 verkocht

Niet al te veel klanten vonden het totaalplaatje dat Audi aanbood appetijtelijk genoeg om er (diep) voor in de buidel te tasten. En daarom gaat de R8 e-tron eruit. Audi bevestigde dat er ‘minder dan 100’ van waren verkocht.