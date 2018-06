Onderzoek: je brengt meer tijd door in de auto dan je denkt

Door: BV

Hoe lang iemand doorbrengt in een auto varieert natuurlijk aanzienlijk van persoon tot persoon. Maar de gemiddelden waar marktonderzoeksbureau CSA mee uitpakt, spreken al boekdelen. Het onderzocht het tijdsgebruik van personen in een auto in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Engeland.

Meer dan 4 jaar!

Zolang spendeer je tijdens je leven aan boord van een auto. Twee jaar en negen maanden als bestuurder en 1 jaar en 4 maanden als passagier. Van het totaal zijn twee jaar en één maand in het gezelschap van familie of vrienden. De rest is alleen met jezelf.

Meer cijfers

Europeanen die bijna dagelijks rijden, wuiven naar of bedanken tijdens hun leven meer dan 10.000 mede weggebruikers. Meer dan 2.000 keer zal je in je auto eten. En meer dan 200 keer zal je getuige zijn van iets wat je absoluut niet had verwacht. Bijna zestig keer zal je aan boord van je auto een spelletje spelen en je zal meer dan 200 keer de vraag “zijn we er bijna?” krijgen.

En de liefde?

Natuurlijk sijpelt ook die de auto binnen. Ruim 2.400 kussen geven Europeanen in hun auto. De liefde bedrijven doen ze volgens deze studie slechts 4 keer, maar de verschillen tussen de verschillende nationaliteiten zijn enorm. Over seks in de auto vind je hier nog 5 weetjes.