BMW i8 Roadster is er in 2018

Door: BV

Het is al vier jaar geleden dat BMW een dakloze versie van de i8 toonde op het Autosalon van Peking. Dat BMW een i8 Roadster (toen werd nog de benaming BMW i8 Spyder gebruikt) overweegt, hoeft dus geen betoog. Toch laat de i8 Roadster lang op zich wachten. Zo lang, dat al getwijfeld wordt aan z’n kansen. Onnodig, zegt merkbaas Harald Krüger nu. Die liet zich tijdens een persconferentie in het Californische Santa Monica ontvallen dat de variant in 2018 realiteit zal zijn.

Het laatste uitstel?

De i8 Roadster is al enkele keren uitgesteld, maar ditmaal klinkt het als een definitieve timing. De extra variant zou immers meteen voorzien worden van een verbeterde accu (met tot 300km autonomie, zo wordt gefluisterd) voor een grotere autonomie en enkele stilistische updates. Een facelift dus. Na herhaaldelijk uitstel is het niet onlogisch dat BMW daarop wacht. Ook de gesloten i8 zal overigens van die verfijningen kunnen profiteren.