Binnen 7 jaar heeft elk huis een laadpunt

Door: ADD

Nieuwe gebouwen in de EU zullen binnenkort verplicht een laadpunt voor elektrische auto's moeten hebben. Volgens een artikel in het Duitse tijdschrift 'Der Spiegel' werkt het Europese Parlement momenteel aan een ontwerp voor de wijzing van het pakket energie-efficiëntie dat onder meer inhoudt dat huizen en kleinere gebouwen in de toekomst bekabeling voor minstens 1 laadpunt moeten voorzien.

" De EU stimuleert een technologie zonder te weten of er in de toekomst een markt voor is. " Bij grotere gebouwen zal ten minste één op tien parkeerplaatsen voorzien moeten zijn van een vast laadstation. De Europese Commissie hoopt dat het ontwerp voor zowel nieuwbouw als ook renovatieprojecten uiterlijk 2023 van kracht zal zijn.



De vastgoedsector heeft alvast kritiek op het plan, want volgens hen stimuleert de EU een technologie zonder te weten of er in de toekomst een markt voor is.