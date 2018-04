Hyundai prijst de elektrische Ioniq

Door: BV

Wie in de middenklasse op zoek is naar een hybride kan nu bijna niet anders dan ook z’n licht op te gaan steken bij Hyundai. Als het niet is om het uiterlijk of de garantievoorwaarden, dan op z’n minst omwille van de uitgesproken scherpe prijs.

Maar de Ioniq heeft meer in petto dan alleen maar de hybride uithangen. De gedoodverfde Toyota Prius-concurrent komt er niet alleen als stopcontacthybride, maar ook in een geheel elektrische versie. Zonder verbrandingsmotor achter de uitgesproken lelijke grille dus, maar louter accu’s. Daarvan geeft Hyundai nu de prijs mee.

Gevoelig duurder dan hybride

De Ioniq Hybrid is er al vanaf € 26.899. Scherp, we zegden het al eerder. Heel even koesterden we daarom de hoop dat de elektrische versie, die je tot 280km ver kan brengen, ons ook bloedende vingers zou opleveren. Maar zo’n vaart loopt het niet. Het prijsverschil bedraagt immers meer dan € 8.000. Voor minder dan € 34.999 is die elektrische Ioniq er immers niet.

Toch nog interessant?

Je kan met zo’n Ioniq natuurlijk wel inschrijven op een aantal voordelen. In Vlaanderen krijg je nog steeds € 4500 terug van de overheid, terwijl bedrijven genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 120%. Een onbestaande CO2-uitstoot is vanzelfsprekend ook gunstig wanneer het op het voordeel alle aard (VAA) aankomt.

Hyundai doet bij de prijs 3 jaar garantie cadeau en ook de gebruikelijke vijf jaar waarborg zonder kilometerbeperking. Die is echter niet van toepassing op de batterij. Daarvoor loopt de garantie tot 8 jaar, maar wel voor een beperkt aantal kilometers. Je bent safe tijdens de eerste 200.000.