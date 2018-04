De (niet) Mercedes pickup is zo goed als klaar

Door: BV

Gecamoufleerd wordt hij voor de lenzen van de spionagefotografen geparadeerd. Het gaat om de nieuwe pickup van Mercedes. Een model dat er zo nodig moet komen omdat het een segment is waarin nog aanzienlijke marges worden gerealiseerd. Van Peugeot - Citroën over Fiat tot Renault en nu zelfs Mercedes. Iedereen wil tegenwoordig een stukje van die lucratieve koek. Misleidend is het overigens wel, want zelden doen de merken die ontwikkeling zelf. De Volkswagen Amarok is van VW alleen, maar voorts worden er labeltjes gekleefd dat het een lieve lust is. Zo ook bij deze Mercedes. Die zal immers niet veel meer zijn dan een verklede Nissan Navara. Beeld dat het rigoureuze testprogramma moet illustreren is dan ook misleidend. Maar je mag ervan uitgaan dat de Japanners het huiswerk voor Mercedes al gemaakt hebben.

Volgend jaar te koop

Vanaf volgend jaar zal de Mercedes pickup, die we misschien al volgende week te zien krijgen, gebouwd worden. Voor Europa zal dat gebeuren in Barcelona, waar Nissan een fabriek heeft. Onder de kap komen de dieselmotoren van de Navara, met 160 en 190pk en - misschien - ook één motor van Mercedes-origine. Op 8 november beleeft het nog naamloze model z’n werelddebuut op het Autosalon van Brazilië.