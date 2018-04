Brexit verpest Opels feestje

Door: ADD

Begin deze maand was de sfeer was bij Opel nog opperbest: eindelijk terug winst, heette het toen. Maar slechts een paar weken later is het gedaan met de vreugde. Opel zit opnieuw in de rode cijfers.

Winst is verdwenen

Moederbedrijf General Motors maakte vandaag bekend dat haar Europese dochteronderneming een operationeel kwartaalverlies van 142 miljoen dollar (€ 130 miljoen) boekte. Een jaar geleden bedroeg dit cijfer weliswaar nog 231 miljoen dollor (€ 212 miljoen), maar het huidige verlies zorgt er wel voor dat de winst uit het voorgaande kwartaal erdoor gejaagd is. De eerste negen maanden van dit jaar laat Opel samen met zijn Britse zustermerk Vauxhall een verlies van 11 miljoen dollar (€ 10.1 miljoen euro) optekenen.

Brexit draagt schuld

Als voornaamste reden voor het verlies wordt er naar het zwakke Britse pond gewezen. Dat kwam er na het referendum over de terugtrekking uit de EU. Groot-Brittannië is de grootste markt voor Opel/Vauxhall in Europa.

Feestje verpest

Ook al zijn dit nog steeds de beste resultaten sinds 16 jaar, Opel had toch gehoopt na jaren van zware herstructureringen dit jaar de eerste jaarwinst sinds 1999 te kunnen aankondigen.

Aan de verkoop op zich ligt het niet. Zo doet ondermeer de Auto Van Het Jaar, de nieuwe Astra, het erg goed. Volgens cijfers van de Europese vereniging van fabrikanten ACEA verkocht Opel/Vauxhall bijna 776.000 auto's in de eerste negen maanden in Europa (EU + EFTA). Dit was 6,7 procent meer dan een jaar eerder en lag iets onder de markt, die gemiddeld een stijging van 7,1 procent haalde.