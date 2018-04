VW Atlas: voor zeven, maar niet voor ons

Door: BV

De grootste en stoerste Volkswagen die ze ooit hebben gebouwd. Volkswagen schuwt het hoge woord niet bij de voorstelling van de Atlas. Dat is een op de Amerikaanse markt georiënteerde zevenzitter die avontuur moet uitstralen. De Duitsers kozen voor de onthulling dan ook de pier van Santa Monica, waar de legendarische Route 66 z’n eindpunt kent.

Groot, maar toch een Golf

Dat je flink kan rekken aan het MQB-onderstel van de Volkswagen Golf is al langer duidelijk. En dat is ook de bodemplaat die we onder deze Atlas terugvinden. En dat ondanks een breedte van 2 meter en een lengte van dik 5 meter.

Wel plaats voor V6

Motorisch is er de keuze voor een 238 pk sterke 2.0 liter TFSI-motor, naast een 280 pk sterke 3.8 liter VR6. Alleen een viercilinder in zo’n koets, daar zijn de Amerikanen echt nog niet klaar voor. Beide motoren zijn gekoppeld aan, hoe kan het ook anders, een automaat. Voorwielaandrijving is standaard voor de viercilinder, 4Motion voor de VR6.