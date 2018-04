Fiat Tipo buist voor crashtest

Door: ADD

Fiat promoot de nieuwe Tipo als een goedkoop en toch degelijk alternatief voor bijvoorbeeld de VW Golf, Hyundai i30 of de Peugeot 308. En natuurlijk verwacht je dan van het Italiaanse merk dat ze ondanks de lage prijs geen toegevingen doen op het vlak van veiligheid. Fout gedacht. De Fiat Tipo krijgt slechts drie sterren bij de recentste crashtest van Euro NCAP.

Slechtste van de klas

De in Turkije gebouwde Italiaan ontvangt de poverste crashtest-punten van het jaar samen met de Opel Vivaro en Renault Trafic. Al moeten we er wel bijzeggen dat het huidige puntensysteem niet vergelijkbaar is met dat van de voorgaande jaren want Euro NCAP heeft in de tussentijd de criteria behoorlijk aangescherpt.

Niet enkel gebrek aan assistentiesystemen

In de beoordeling van de organisatie spelen veiligheidsassistenten een steeds belangrijkere rol. Het ontbreken van dergelijke systemen in de instapversie is dan ook één van de redenen voor de slechte prestatie van de compacte Fiat. Met het optionele veiligheidspakket erbij krijgt hij namelijk vier sterren. Het pakket dat je al voor zo'n € 250 hebt, omvat een city-noodremsysteem en een adaptieve snelheidsregelaar.

Maar de Tipo heeft ook andere zwakke plekken. In de eerste plaats is dat de bescherming van voetgangers en de bescherming van kinderen op de achterbank. Hier kon de Fiat slechts 60 procent van de punten binnenhalen. Het slechtste cijfer van 2016. Vooral kinderen die jonger zijn dan zes jaar zijn bij frontale ongevallen op de achterbank onvoldoende beschermd.