Le Mans: Audi gooit de handdoek in de ring

Door: BV

Audi heeft er twee mooie decennia op zitten in het World Endurance Championship (WEC). Het merk met de vier ringen was 18 seizoenen actief en haalde tijdens de meest legendarische uithoudingswedstrijd van allemaal - de 24h van Le Mans - 13 keren de overwinning binnen. Je kan daarom met recht spreken van een Audi-periode.

Porsche steekt stokken in de wielen

Dat Audi openlijk begon te azen op de titel van meest succesvolle Le Mans-merk ooit, schoot bij concerngenoot Porsche dan weer in het verkeerde keelgat. De Duitse sportwagenbouwer heeft immers meer overwinningen op het circuit Le Sarthe op z’n palmares staan dan eender welk ander automerk. En het was niet zinnens die bijzondere eer zonder slag of stoot aan een ander te laten. Zelfde merkengroep of niet.

En daarom pakte Porsche weer uit met een Le Mans-racer. En het toonde Audi meteen alle hoeken van het circuit. Een zaak die Audi Sport niet meer te boven zal komen. In 2017 zal het merk er niet meer bij zijn in Le Mans. De 300 man sterke afdeling zal z’n pijlen nu richten op Formule E. Elektrisch racen dus. Want dat past bij de introductie van elektrische modellen van het merk.