Meer lekkers van Singer: Porsche 911 Monaco

Door: BV

Het zijn de Amerikanen van Singer die het presteren van meer te zijn dan zomaar een tuner. Het bedrijf zet zichzelf in de markt als een echte ‘veredelaar’ van de Porsche 911. Het tapt daarbij gretig uit de rijke geschiedenis van het model, onder meer door klassieke en moderne componenten te combineren.

Meer smaak

Waar de Singers echter écht in uitblinken is in de afwerking en materiaalkeuze. Het bedrijf is geobsedeerd. Zo is zelfs de motorruimte afgewerkt met fijn bestikt leder. De aankleding gebeurt steevast in nauw overleg met de opdrachtgever, die nagenoeg gehele vrijheid heeft. Elke creatie heeft een naam die ontleent wordt aan de bestemming van de auto. Zo hadden we al een Singer Virginia, North Carolina en Florida. Ditmaal komt het model naar het Europa want hij heet Monaco.