Fisker Emotion heeft het gemunt op Tesla

Door: BV

Henrik Fisker is een volhouder. Hij heeft er al enkele mislukte projecten (waarvan de Karma het verst raakte) op zitten, maar z’n drang om een eigen auto te bouwen, drijft steeds weer naar de oppervlakte. Nu is de Deense ontwerper er weer met een auto die z’n naam draagt. Die heet EMotion en het mag duidelijk zijn dat die Tesla in het vizier neemt.

Elektrische supercar

Fisker schuift met dit model net wat verder door richting extremen dan de Tesla Model S. Hij kan wel 640km ver geraken en is tot een top van 260km/u in staat - waarden die Tesla’s Model S P100D in het vizier nemen - maar met onder meer vleugeldeuren en een scherper lijnenspel wordt de EMotion een tikkeltje extremer.

Exotische materialen

De accu’s zijn zo compact mogelijk om meer centimeters aan de inzittenden toe te bedelen. Ze worden gemaakt door NanoTech Energy en hebben onder meer een samenstelling waarin grafeen gebruikt wordt. Dat is een licht materiaal dat tegelijk één van de sterkste is. En ook voor de andere componenten werd naar die combinatie gezocht, vandaar dat carbon en aluminium de hoofdmoot uitmaken.