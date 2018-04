Volkswagen kapt met rally

Door: BV

Eerder deze week kwam van bij Audi het nieuws dat het Le Mans-programma van het bedrijf wordt stopgezet. Dat hield een team van wel 300 mensen dag in en dag uit bezig. En nu sneuvelt bij Volkswagen het WRC-programma. Net als het autosportverhaal van het merk met de vier ringen was dat erg succesvol. Volkswagen is de regerend wereldkampioen, en dat al voor de vierde keer op rij.

Nog één rally

Afgelopen weekend domineerde VW de Rally van Groot-Brittannië. Maar dat mag niet baten. De rally van Australië volgt nog en dan kapt het bedrijf ermee op het hoogste niveau in de rallysport.

De timing van Volkswagen had niet slechter gekund. Precies op het moment dat rallylegende Toyota terugkeert naar de WRC en de FIA de regelgeving heeft aangepast zodat de kanonnen van Hyundai, Ford en Citroën competitiever dan ooit zullen zijn. Bovendien was de Polo WRC al zo goed als klaar voor het 2017-seizoen. Maar Volkswagen zweerde drastisch te bezuinigen in de nasleep van de dieselgate-affaire. Die kost het bedrijf miljarden.