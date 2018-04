Vernieuwde VW Cross Up staat hoger

Door: BV

De vernieuwde VW Cross Up vind je vanaf begin volgend jaar in de showroom. En VW zou die zo maar naast de huidige versie kunnen parkeren zonder dat je echt verschillen ziet. De aanpassingen zijn op z’n zachtst gezegd subtiel te noemen, zoals dat ook al bij de facelift van de gewone Up het geval was. De moeite van de tekst niet waard, tenzij je absoluut wil weten dat er nieuwe stofjes en kleuren aan te pas komen. Of je graag nog eens uitgetikt wil zien dat het een specifieke aankleding (met zwarte bumpers voorop) is die het verschil maakt met de normale Up.

Met het hoofd in de wolken

Beetje gek, maar Volkswagen troost zich nu toch de moeite om de Up effectief een beetje verder boven het asfalt te leggen. Anderhalve centimeter komt erbij. Zo geraak je net iets makkelijker over hindernissen. Moeite die de Duitsers zich bij aanvang van de modellijn niet troostten. Nu wel. Het geeft het model een vleugje meer geloofwaardigheid, maar zou dat voldoende zijn om de verkoop te stimuleren?