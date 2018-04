Wat kan VW doen met 485.000 onverkoopbare auto's?

Door: BV

Ja, we hebben het nog maar eens over de gevolgen van het dieselschandaal dat Volkswagen over zichzelf heeft uitgesproken. In Europa gaat alles vlotjes. De goedkope en simpele oplossing voor het in regel brengen van de auto’s (zo eenvoudig dat het ongeloofwaardig is dat VW daarvoor het risico zou lopen) is hier door de overheden aanvaard. De compensatie voor de Europese klant beperkt zich tot een kopje thee of koffie terwijl de technieker de auto (in veel gevallen alleen de software) aanpast. VW beweert dat de prestaties en het brandstofverbruik identiek blijven, maar inmiddels duiken de eerste geruchten op dat de consumptie van (het erg dure) AdBlue, dat ter zuivering in de uitlaatlijn wordt geïnjecteerd, net als het echte brandstofverbruik fors de hoogte in ging.

En elders… is het verhaal helemaal anders

Met name in de VS, wordt lang niet zo lichtzinnig over de oplossing gedaan. Daar is de voorgestelde oplossing door specialisten afgedaan als ‘onzin’ en zoekt de groep nog steeds naar een definitieve fix. In de tussentijd zal VW zich verplicht zien om bijna een half miljoen dieselwagens terug te kopen. Dat kost de Duitsers $ 10 miljard. Dat wil zeggen dat VW plots een hele berg in principe onverkoopbare auto’s heeft. En wat kan het daarmee doen?

Drie mogelijkheden

Legaal gezien zijn er drie opties. De eerste is de meest voor de hand liggende: de auto’s ontmantelen. Als dat zorgvuldig gebeurd, hoeft dat niet meteen tot een compleet verlies te leiden, want heel wat onderdelen kunnen een tweede leven krijgen. De grootste groep van de oude VW’s - vanaf 2009 - zullen in deze categorie vallen.

De tweede optie is de verkoop van betrokken auto’s in een regio die niet lastig doet over de uitstoot. Daar moet VW echter ook mee opletten want een te grote instroom van occasies zet de prijs onvermijdelijk onder druk. En de restwaarde is één van de sterke punten van de getroffen merken (Audi, VW en Porsche). Bovendien is de restwaarde bepalend voor de leasingprijs van z’n auto’s. Zonder sterke eindwaarde kan het Duitse bedrijf het schudden in dat marktsegment.

De laatste mogelijkheid tenslotte, is het aanpassen van de auto’s aan de heersende normen. Dat zal de groep doen voor de jongste auto’s. Die hebben immers al een uitgebreide nabehandeling (catalysatoren en dergelijke) voor uitlaatgassen aan boord en zijn daardoor het makkelijkst in regel te brengen. Uit het totaal van 485.000 auto’s gaat het hier echter om de kleinste groep. Minder dan 80.000 stuks. VW, Audi en Porsche zullen die auto’s omwille van imagoschade aan goedkopere tarieven aan de man moeten brengen en de Amerikaanse specialisten zeggen botweg dat de prestaties eronder zullen lijden. Maar dan moet de overheid er eerst een technische oplossing goedkeuren. En zo ver is het nog (lang) niet.