900pk sterke mobilhome is de ultieme sleeper

Door: BV

Op de Amerikaanse tuningbeurs Sema werden de afgelopen dagen weer opgepepte, verhoogde en verlaagde bolides gepresenteerd dat het een lieve lust was. Daar nog met iets in de kijker lopen, is lang niet evident. Deze creatie van tuningbedrijf Ringbrothers viel echter wel op, en dat terwijl het een sleeper is - die vooral niet probeert op te vallen. Maar als je een V8 met compressor van 900pk in een Winnebago mobilhome uit 1972 steekt, is dat wat je krijgt.

De standaard transmissie zou met zo veel geweld wellicht los door het dak vliegen, dus ook de rest van de aandrijflijn is grondig onder handen genomen. Aan de buitenzijde is alles bewust een beetje afgeleefd gehouden.