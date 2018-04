De nieuwe Mercedes G-Klasse speelt in de sneeuw

Door: VG

De meeste modellen van Mercedes worden vervangen volgens een strak vastgelegde kalender. Maar de G-Klasse is een uitzondering. Het model is al in productie sinds 1979. Het is al die tijd wel gemoderniseerd, maar nooit op een fundamenteel vlak aangepakt. Dat zal nu toch moeten gebeuren. Ergens in 2017 moet de G echt met pensioen.



Gekend uiterlijk

Mercedes werkt wel aan een compleet nieuwe vervanger. Die zal echter het design van de terreinwagen respecteren. Het is immers een erg moeilijke klus om iconische lijnen te herinterpreteren. Evolutie in plaats van revolutie, is dan de meest zekere keuze. De klanten houden van dat uiterlijk en de Duitsers zullen dat dan ook behouden, ook al zal de G-opvolger een stuk ruimer, breder, comfortabeler en meer hoogtechnologisch worden.



Ook lichter

Een compleet herwerkt onderstel moet ervoor zorgen dat de G-Klasse in de breedte 10cm groeit. Dat moet meer binnenruimte opleveren, maar Mercedes verlekkert zich vooral op wat dat betekent voor de stabiliteit. Door gebruik te maken van lichtere, sterkere materialen wil Mercedes tegelijkertijd toch in staat zijn om het gewicht gevoelig te reduceren. De grote terreinwagen heeft enkel overlevingskansen als hij ook nog eens zuiniger wordt. Een negentrapsautomaat zal daar z'n steentje toe bijdragen.

Met de motor uit de Mercedes E 63 AMG



Mercedes G-Klasses met AMG-motor gaan als zoete broodjes over de toonbank. Niet bij ons, dat is waar. Maar wel in regio's waar olie uit de kraan komt. De badge zal dus ook aan de 'Gelände' blijven hangen. Maar de grote 6,3l heeft z'n tijd ook hier gehad. De jongste AMG-krachtpatser - de 4.0l V8 biturbo die we nu al kennen uit de Mercedes E-Klasse 63 AMG, zal in de neus gelegd worden. In de 'S'-uitvoering kan die 612pk en 850Nm opwekken.

Wanneer komt de nieuwe Mercedes G?

Een lanceerdatum is nog niet bevestigd, maar reken erop dat de G tijdens de tweede jaarhelft van 2017 wordt voorgesteld. Wij zetten alvast in op een werelddebuut op het Autosalon van Frankfurt. Dat opent in september de deuren.