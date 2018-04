Meer LED's is beter volgens de nieuwe Opel Insignia Grand Sport

Door: BV

Opel wil weer eens hogerop. Dat moet kunnen door Grand Sport aan de naam van de aanstormende nieuwe Insignia toe te voegen, hem groter te maken en er weer meer technologie in te proppen. Matrix LED-verlichting bijvoorbeeld. Dat zit al op de Astra en is nu doorontwikkeld.

Dubbel zo veel lichtpuntjes

De nieuwe generatie IntelliLux-verlichting krijgt niet 16 (zoals op de Astra) maar 32 LED-elementen. Dit zorgt niet alleen voor een betere lichtopbrengst, maar hierdoor kan de bundel ook gerichter gestuurd worden met het oog op de rij- en wegomstandigheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk continu grootlicht te voeren, zonder tegenliggers te verblinden. Maximaal kunnen de IntelliLux-koplampen zo'n 400 meter schijnen, aldus Opel. Het design van de lichten is geïnspireerd op de koplampen van de in 2013 gepresenteerde Monza Concept (die je hier kan ontdekken).