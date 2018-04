De 7 nieuwe Opels voor 2017 zijn met 8

Door: BV

Opel introduceert volgend jaar maar liefst 7 nieuwe modellen. Meer dan het merk ooit presteerde en in een geschiedenis die teruggaat tot 1899 wil dat wel al wat zeggen. Voldoende voor een offensief dat een eigen naam en logo verdient. Tot 2020 wil Opel 29 nieuw en vernieuwde modellen introduceren. Maar laat ons eerst eens kijken naar de zeven die er volgend jaar aankomen. Wat is dat nu juist?

Twee bekenden

Van de Opels die volgend jaar hun debuut zullen maken ken je er al enkele. De Ampera-e bijvoorbeeld, de EV met een elektrische actieradius van 400 kilometer. Ook relatief compact, maar van een heel ander kaliber is de Karl Rocks. Ja, om aan 7 te kopen rekent Opel ook het vervangen van wat plastic bumpers als een nieuw model.

Insignia-familie

Nog niet 100% uit de doeken is de nieuwe Insignia. Die krijgt de toevoeging Grand Sport mee in z’n naam, gaat in 2017 zijn tweede generatie in en is volgens de Duisters bedeeld met een vierdeurs coupé-achtig design. Opel wil er weer (over de ganse carrière) een miljoen van verkopen.

Opel nummer 4 in 2017 is de break-versie van de Insignia Grand Sport, vanouds Sports Tourer genaamd. Wil je alvast een glimp opvangen van hoe die eruit komt te zien? Kijk dan naar de Monza Concept, aldus Opel. Daarnaast wordt er alvast beloofd dat de binnenruimte aanzienlijk gaat toenemen. Wil je dit alles liever met een stoere uitstraling, dan heeft Opel de Insignia Country Tourer voor je. Dit 'vijfde' model beschikt standaard over avontuurlijke offroad-looks en vierwielaandrijving. Als je alle modelvariaties telt, gaat de teller snel omhoog natuurlijk…

De Meriva gaat eruit

Een ander compleet nieuw model met stoere looks is de opvolger van de Meriva. Opel maakt die niet meer alleen, maar samen met Peugeot-Citroën. De Meriva-opvolger wordt niet langer een monovolume, maar een compacte crossover. Daarvan is de naam nu bekend: Crossland X. Het lijkt erop dat de Mokka X wat interne concurrentie krijgt, maar de Duitsers zijn van mening dat beide modellen een andere doelgroep aanspreken.

Nog een crossover

Sterker, zelfs de tweede crossover die voor 2017 op het programma staat kan prima op eigen benen staan volgens de Duitsers. Daar valt nu al meer voor te zeggen, want dit is een auto die opereert in het hogere C-segment, waarmee het een directe aanval vormt tegen grotere SUV's als de Peugeot 3008 en Renault Kadjar.

Vivaro

Tot slot Opel '7 van 7' (of eigenlijk 8 als de Insignia Country Tourer apart wordt gerekend, net als de Karl Rocks, maar zo consequent zijn ze nu ook weer niet). Het gaat om de Vivaro Tourer, een nieuwe uitvoering van de personenbus. Oftwel, Opel kan niet zo goed tellen, maar het wil wél het verschil maken in 2017.